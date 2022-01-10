Son dakika haber... Denizli'de FETÖ'ye yönelik operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bünyesinde faaliyet gösterdiği öne sürülen zanlı tutuklandı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri bir adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, terör örgütü içinde faaliyet yürüttüğü belirlenen A.D. yakalandı.
Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
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