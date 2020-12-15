Foseptik çukurunda ölen işçilerin cenazeleri yakınlarına teslim edildi - Son Dakika

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde foseptikteki suyun tahliyesi sırasında pompanın egzozundan zehirlenerek hayatını kaybeden işçilerin cenazeleri yakınlarına teslim edildi.

İşçilerin cenazelerinin, Pamukkale Üniversitesi Hastanesindeki otopsi işlemleri tamamlandı.

İşçilerden Emrullah Kalem'in cenazesi, memleketi Uşak'a götürüldü. Şevket Çetin ile Aykut Kaya'nın cenazesinin ikindi vakti Denizli'de toprağa verileceği öğrenildi.

Olayda zehirlenen 5 işçinin ise tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Öte yandan olaya ilişkin gözaltına alınan şantiye şefi H.Y. ile inşaatın sahibi A.E'nin ise jandarmadaki işlemleri sürüyor.

"İyilik meleğiydi"

İnşaata dışarıdan gelerek bir kişiyi kurtaran, ardından işçilere yardım için yeniden foseptiğe girdiğinde zehirlenerek hayatını kaybeden Pamukkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde şoför olarak çalışan evli ve iki çocuk babası Şevket Çetin'in yakınları büyük üzüntü yaşıyor.

Şevket Çetin'in çocukluk arkadaşı Murat Ertuğrul, AA muhabirine, 20 yıllık arkadaşını kaybettiği için üzgün olduğunu dile getirdi.

Çetin'in inşaatta çalışmadığını ve bir arkadaşını ziyaret için bölgede olduğunu, yardım çığlıkları üzerine olay yerine koştuğunu anlatan Ertuğrul, şöyle devam etti:

"Şevket tanımadığı insanların hep yardımına koşardı. Olayın yaşandığı inşaata 200 metre uzaklıkta çay içiyorlarmış. Yardım çığlıklarını duymuş ve koşarak oraya gitmiş. Foseptik çukuruna uyarılara rağmen girmiş. Bir işçiyi dışarı çıkarmayı başarmış. Canım arkadaşım, daha sonra ikinci kez aşağı inmiş ve maalesef çıkamamış. Hayatı hep boyunca kimin ihtiyacı varsa gözünü kırpmadan yardıma koşardı. Kendisi bir iyilik meleğiydi."

Şevket Çetin'in küçük kardeşi Eray Çetin de büyük üzüntü yaşadıklarını dile getirdi.

Karataş Mahallesi'ndeki atış poligonu binasının inşaatında çalışan işçiler, bahçedeki foseptiğe su dolması üzerine çukura girerek tahliye işlemine başlamıştı. Dalgıç pompayı çalıştıran işçilerin egzozdan etkilenmesi üzerine çukura giren 8 kişiden 3'ü hayatını kaybetmişti. Diğer 5 işçi ise zehirlenmişti. Şantiye şefi H.Y. ile inşaatın sahibi A.E. gözaltına alınmıştı.