Denizli'de suç örgütü kurup dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla dün yakalanan zanlı tutuklandı.
Jandarma ekiplerince Buldan ilçesindeki ormanlık alanda yakalanan E.K, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
E.K, "çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek, örgüte katılmak ve örgüt faaliyeti kapsamında dolandırıcılık eylemlerini gerçekleştirmek" suçlamasıyla çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Zanlının, yaklaşık 50 kişiyi araç alım satımı yoluyla dolandırdığı belirtildi.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Denizli'de gözaltına alınan suç örgütü elebaşı tutuklandı - Son Dakika