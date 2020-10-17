E.K, "çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek, örgüte katılmak ve örgüt faaliyeti kapsamında dolandırıcılık eylemlerini gerçekleştirmek" suçlamasıyla çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Denizli 'de suç örgütü kurup dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla dün yakalanan zanlı tutuklandı.

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