Son dakika haber... Denizli'de hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti, sürücü gözaltına alındı - Son Dakika

Denizli'nin Çivril ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
Afyonkarahisar'dan Çivril yönüne gitmekte olan M.T. yönetimindeki 03 YB 784 plakalı hafif ticari araç, Gökgöl Mahallesi'nde süt toplama merkezinden evine dönen Cengiz Akar'a (43) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri, çarpmanın etkisiyle şarampole yuvarlanan Akar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Ticari aracın sürücüsü M.T, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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