Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek iki ayrı evde kumar oynayan 21 kişiye 18 bin 60 lira para cezası kesildi.

Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimlerine devam eden İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan iki ayrı evde kumar oynandığını tespit etti.

Salgın tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadıkları gerekçesiyle 18 bin 60 lira idari para cezası uygulanan 21 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Kumar oynatılan evler zabıta ekiplerince mühürlendi.