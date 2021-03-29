Son dakika haber | Denizli'de iki evde kumar oynayan 21 kişiye para cezası verildi
29.03.2021 22:09
Son dakika haberine göre Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek iki ayrı evde kumar oynayan 21 kişiye 18 bin 60 lira para cezası kesildi.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek iki ayrı evde kumar oynayan 21 kişiye 18 bin 60 lira para cezası kesildi.
Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimlerine devam eden İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan iki ayrı evde kumar oynandığını tespit etti.
Salgın tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadıkları gerekçesiyle 18 bin 60 lira idari para cezası uygulanan 21 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Kumar oynatılan evler zabıta ekiplerince mühürlendi.
Son Dakika Kafe ve lokanta çalışanlarına 1500 lira nakdi ödeme yapılacak BB Erzurumspor'da Yılmaz Vural dönemi Son Dakika: Türkiye'de 29 Mart günü koronavirüs nedeniyle 154 kişi vefat etti, 32 bin 404 yeni vaka tespit edildi Güncel risk haritası yayınlandı! Kırmızı kategorideki il sayısı 58'e çıktı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni tedbirleri açıkladı! Hafta sonu sokak kısıtlaması geri döndü Mide bulandıran görüntü! Fabrika çalışanı turşu tankına çıplak ayakla girip oyun oynadı Merve Boluğur'un bedava tatil için otelcilere mesaj attığı ortaya çıktı Erkek arkadaşının beyzbol sopasıyla dövdüğü kadın, korkunç geceyi anlattı