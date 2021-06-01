İplik fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

Denizli'nin Honaz ilçesinde bir iplik fabrikasının deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Kocabaş Mahallesi Denizli-Afyonkarahisar kara yolu kenarındaki iplik, ham kumaş ve tekstil imalatının yapıldığı fabrikanın depo kısmında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangına, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 32 itfaiye aracı ile 57 personel müdahale etti.

İtfaiye ekipleri, pamuk dolu depoyu saran alevleri yaklaşık 8 saatlik mücadelenin ardından kontrol altına aldı.

Depodaki soğutma işlemleri devam ediyor.