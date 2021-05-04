Denizli'nin Buldan ilçesinde stattaki kale ağına takılan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Şehir Stadı'ndan kedi sesi geldiğini duyan çevre sakinleri, bir kedinin stattaki kalenin ağlarına dolaşıp takılı kaldığını gördü.
İhbar üzerine bölgeye gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Buldan ekipleri, kedinin kurtarılması için çalışma başlattı.
Kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Kültür Sanat › Son dakika haber: Denizli'de kale ağına takılan kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika