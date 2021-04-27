Denizli'nin Buldan ilçesinde, traktörle çarptığı bahçe kapısının kirişinin altında kalan kişi yaşamını yitirdi.
Yeni Mahalle'de yaşayan Hamdi Gökçe (65), traktörle yakınına ait bahçeden çıktığı sırada aracın arkasındaki demir korkuluk, bahçe kapısı üzerindeki beton kirişe çarptı.
Üzerine kiriş devrilen Gökçe ağır yaralandı, traktör kaldırıma çıkarak durdu.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, Gökçe'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Denizli'de kullandığı traktörün üzerine bahçe kapısının kirişi düşen kişi hayatını kaybetti - Son Dakika