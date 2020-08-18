Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Otomobil sürücüsü Yıldırım Doğan, Neslihan Doğan , Yılmaz Yaman , Dilek, Atacan, Yılmaz, Aynur ve Kamuran Altay yaralandı. Yaralılar Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Uşak 'tan Denizli istikametine giden Mehmet Sarı (40) yönetimindeki 20 ADD 056 plakalı minibüs, Baklan kavşağından dönen Yıldırım Doğan yönetimindeki 20 ACN 226 plakalı otomobille çarpıştı.

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2020 20:53

Kaynak: AA

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