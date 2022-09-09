Son dakika haber... DENİZLİ'DE ORMAN YANGINI - 2 - Son Dakika
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Son dakika haber... DENİZLİ'DE ORMAN YANGINI - 2

09.09.2022 16:15

Son dakika gündem haberi: DENİZLİ'nin Kale ilçesinde, orman yangını çıktı.

DENİZLİ'nin Kale ilçesinde, orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Denizli'nin Kale ilçesi ile Muğla'nın merkez ilçesi Esençay Mahallesi sınırında bulunan ormanda bugün saat 14.50'de alevler yükselmeye başladı. Bölgeye 1'i Denizli Orman Bölge Müdürlüğü, 3'ü de Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 helikopter ile, çok sayıda arazöz ve orman işçisiyle itfaiye ekipleri sevk edildi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen genç ormandaki yangının rüzgarın etkisiyle hızla yayıldığı bildirildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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Son dakika haberi! Denizli'de orman yangını (1) Son dakika haberi! Denizli'de orman yangını (1) Denizli-Muğla sınırında orman yangını çıktı Denizli-Muğla sınırında orman yangını çıktı
Kaynak: DHA

Denizli, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... DENİZLİ'DE ORMAN YANGINI - 2 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... DENİZLİ'DE ORMAN YANGINI - 2 - Son Dakika
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