Son dakika haber! Denizli'de orman yangını (2) - Son Dakika
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Son dakika haber! Denizli'de orman yangını (2)

09.09.2022 20:33
Son dakika haber! Denizli'de orman yangını (2)

Gelen son dakika haberine göre ALEVLER 75 HEKTAR ALANDA ETKİLİ OLUYORDenizli'nin Kale ilçesindeki Müslüm; Künar ve Esenkaya ile Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Esençay Mahallesi arasındaki ormanda çıkan yangına 11 helikopter, 9 uçak, 42 arazöz ve 2 iş makinesiyle müdahale ediliyor.

ALEVLER 75 HEKTAR ALANDA ETKİLİ OLUYOR

Denizli'nin Kale ilçesindeki Müslüm; Künar ve Esenkaya ile Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Esençay Mahallesi arasındaki ormanda çıkan yangına 11 helikopter, 9 uçak, 42 arazöz ve 2 iş makinesiyle müdahale ediliyor. Yerleşim alanlarına uzak konumdaki yangın rüzgarın etkisiyle yayılmaya devam ediyor. Yangının çıktığı bölgenin bir dere yatağı içinde kalması ve ulaşımın sınırlı olması nedeniyle ekipler müdahalede güçlük çekiyor. Yangının yaklaşık 75 hektarlık alanda etkili olurken, alevlerin Esenkaya ve Künar mahalleri yönüne ilerlemesi üzerine çalışmalar burada yoğunlaştı. Söndürme çalışmaları havadan ve karadan tüm hızıyla sürüyor.

SÖNDÜRME HAVUZLARINA TANKERLERLE SU TAŞIDILAR

Söndürme çalışmalarına köylüler de destek veriyor. Köylüler, Belenköy Mahallesi'ndeki, yangın söndürme havuzlarına mahallerindeki kuyulardan helikopterler için su takviyesi yapıyor.

Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,


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Kaynak: DHA

Denizli, Müslüm, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Denizli'de orman yangını (2) - Son Dakika

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