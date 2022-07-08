Vali Atik ve beraberindekiler daha sonra Diyarbakır 'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarının silahlı saldırısı sonucu 2016 yılında şehit düşen Uzman Çavuş Özkan Bilgiç'in Korucuk Mahallesi'ndeki babaevini ziyaret etti.

Denizli 'de şehit aileleri ile il protokolü üyeleri, Kurban Bayramı arifesinde, şehitliği ziyaret etti.

Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Denizli'de şehitlikler ziyaret edildi - Son Dakika

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