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Son dakika haber! Denizli'de silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haber! Denizli'de silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

03.01.2022 14:35
Son dakika haber! Denizli'de silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberi... Denizli'de silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 2 şüpheli cezaevine gönderildi.

Denizli'de silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 2 şüpheli cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik çalışmalar kapsamında kent merkezinde bir adrese operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, 4 ruhsatsız tabanca, 5 adet fişek, 3 tabanca malzemesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Denizli'de silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Denizli'de silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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