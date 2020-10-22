Son dakika haber! Denizli'de telefonla dolandırıcılık operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Denizli'de kendilerini emniyet müdürü ve başsavcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları suçlamasıyla yakalanan 2 kişi, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefonla aradıkları bir kişiyi, kendilerini emniyet müdürü ve başsavcı olarak tanıtıp FETÖ soruşturması bahanesiyle 474 bin lira dolandırdıkları belirlenen şüphelilere yönelik soruşturma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin kente Kilis plakalı bir otomobille geldikleri ve dolandırıcılığın ardından İzmir'e gittikleri belirlendi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.