Son dakika haber! Denizli'de terör propagandası yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haber! Denizli'de terör propagandası yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

09.05.2022 16:03
Son dakika haber! Denizli'de terör propagandası yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

Bir son dakika haberine göre Denizli'de, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla aranan hükümlü cezaevine gönderildi.

Denizli'de, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla aranan hükümlü cezaevine gönderildi.

PKK/KCK propagandası yapmak suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

Hükümlü, işlemin ardından cezaevine gönderildi.

Öte yandan ülkeye yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen ve PKK/KCK üyesi olduğu belirtilen şüpheli yakalandı.

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Denizli, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Denizli'de terör propagandası yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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