Otomobil park halindeki TIR'a çarptı; sürücü ve eşi öldü, oğlu yaralandı - Son Dakika
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Otomobil park halindeki TIR'a çarptı; sürücü ve eşi öldü, oğlu yaralandı

17.05.2022 10:02
Otomobil park halindeki TIR'a çarptı; sürücü ve eşi öldü, oğlu yaralandı

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, park halindeki TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Hüseyin Erten (28) ile yanındaki eşi Yasemin Erten (25) hayatını kaybetti.

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, park halindeki TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Hüseyin Erten (28) ile yanındaki eşi Yasemin Erten (25) hayatını kaybetti. Çiftin 6 yaşındaki çocukları Osman Erten ise yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Çivril- Denizli kara yolu Kudret Çalık Bulvarı'nda meydana geldi. Hüseyin Erten yönetimindeki 20 LV 048 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki 15 SE 473 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Hüseyin Erten ile eşi Yasemin Erten'in hayatını kaybettiğini belirledi. Çiftin yaralanan oğulları Osman Erten ise ambulansla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Otomobilde sıkışan Erten çiftinin cenazeleri itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak morga kaldırıldı.

Yasemin Erten'in Gümüşsu Mahallesi Aile Sağlık Merkezi'nde sağlık görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.


Otomobil park halindeki TIR'a çarptı; sürücü ve eşi öldü, oğlu yaralandı
Otomobil park halindeki TIR'a çarptı; sürücü ve eşi öldü, oğlu yaralandı
Otomobil park halindeki TIR'a çarptı; sürücü ve eşi öldü, oğlu yaralandı
Otomobil park halindeki TIR'a çarptı; sürücü ve eşi öldü, oğlu yaralandı
Otomobil park halindeki TIR'a çarptı; sürücü ve eşi öldü, oğlu yaralandı
Otomobil park halindeki TIR'a çarptı; sürücü ve eşi öldü, oğlu yaralandı
Otomobil park halindeki TIR'a çarptı; sürücü ve eşi öldü, oğlu yaralandı
Otomobil park halindeki TIR'a çarptı; sürücü ve eşi öldü, oğlu yaralandı
Otomobil park halindeki TIR'a çarptı; sürücü ve eşi öldü, oğlu yaralandı
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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otomobil park halindeki TIR'a çarptı; sürücü ve eşi öldü, oğlu yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobil park halindeki TIR'a çarptı; sürücü ve eşi öldü, oğlu yaralandı - Son Dakika
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