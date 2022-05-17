Son dakika haber: Denizli'de tıra çarpan otomobildeki çift ve 6 yaşındaki çocukları öldü - Son Dakika
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Son dakika haber: Denizli'de tıra çarpan otomobildeki çift ve 6 yaşındaki çocukları öldü

17.05.2022 21:06
Son dakika haber: Denizli'de tıra çarpan otomobildeki çift ve 6 yaşındaki çocukları öldü

Son dakika haberi: Denizli'nin Çivril ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü, eşi ve 6 yaşındaki çocuğu hayatını kaybetti.

Denizli'nin Çivril ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü, eşi ve 6 yaşındaki çocuğu hayatını kaybetti.

Hüseyin Erten'in (28) kullandığı 20 LV 048 plakalı otomobil, Kudret Çalık Bulvarı'nda yol kenarında park halindeki 15 SE 473 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücü Erten ile yanındaki eşi Yasemin Erten'in (25) yaşamını yitirdiği belirlendi. Otomobilde sıkışan çiftin cansız bedenleri, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Kazada ağır yaralanan çiftin 6 yaşındaki oğulları Osman Erten ise Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaşamını yitiren Yasemin Erten'in, Gümüşsu Mahallesi Aile Sağlık Merkezi'nde sağlık görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.

Son dakika haber: Denizli'de tıra çarpan otomobildeki çift ve 6 yaşındaki çocukları öldü
Son dakika haber: Denizli'de tıra çarpan otomobildeki çift ve 6 yaşındaki çocukları öldü
Son dakika haber: Denizli'de tıra çarpan otomobildeki çift ve 6 yaşındaki çocukları öldü
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Kaynak: AA

Otomobil, İtfaiye, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Denizli'de tıra çarpan otomobildeki çift ve 6 yaşındaki çocukları öldü - Son Dakika


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