Son dakika haber | Denizli'de trafik kazasında yaralanan kadın, yaşam mücadelesini kaybetti

Son dakika haberleri... Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Öznür Ekşim (43) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Öznür Ekşim (43) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, Şükrü Oğuzalp'in kullandığı 20 BD 402 plakalı otomobil, Merve Nur Ekşim'in kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. Kazada ağır yaralanan Ekşim, Pamukkale Üniversitesi Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Ekşim, 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Pamukkale, Denizli, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Denizli'de trafik kazasında yaralanan kadın, yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika

Son Dakika

El Salvador'da bugün itibarıyla Bitcoin ilk kez resmi bir para birimi oluyor

WhatsApp, "son görülme" özelliğinde değişiklik yapıyor! Kara listede bulunan kişiler saat ve tarihi göremeyecek

Eşine şiddet uygulayan adama, esnaf dayak attı

Barışma isteğini reddettiği eski kocası tarafından herkesin gözü önünde bıçaklandı

Mesut Özil'in Katar'a transferi iddiasına menajer Erkut Söğüt cevap verdi: Katar'a kendi ticari işleri ve sponsorluk görüşmeleri için gitti

ABD Başkanı Joe Biden: Taliban hükümetini tanımak gibi bir niyetimiz yok, bu çok uzak bir yol

Yeni yasalar için çalışmalar bitti! Zincir marketlerde bazı ürünlerin satışı yasaklanıyor, saat kısıtlaması geliyor

Eşini 28 yerinden bıçaklayarak öldüren kocadan ilginç savunma: Muz yiyordum, bıçak ondan elimdeydi