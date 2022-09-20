Kaza, saat 08.00 sıralarında Akhan Mahallesi'nde meydana geldi. Mesut Günenç'in kullandığı traktör, tarla yolunda kontrolden çıkıp, su kanalına devrilerek ters döndü. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, traktörün altında kalan Günenç'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza yerinde polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası Günenç'in cansız bedeni, itfaiyeciler tarafından çıkarılarak otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürerken, Mesut Günenç'in, Akhan Mahallesi'nin eski muhtarı olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

Pamukkale, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Denizli'de traktör, su kanalına düştü; eski muhtar öldü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.