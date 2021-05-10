Son dakika haber... Denizli'de uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haber... Denizli'de uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı

10.05.2021 17:02
Son dakika haber... Denizli'de uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Denizli'ye çevre illerden uyuşturucu getirdiği ve ticaretini yaptığı tespit edile 2 yabancı uyruklu şahsın adresine operasyon düzenlendi.

Denizli'ye çevre illerden uyuşturucu getirdiği ve ticaretini yaptığı tespit edile 2 yabancı uyruklu şahsın adresine operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda onlarca gram madde ve binlerce TL ele geçirildi.

Denizli'de 2 yabancı uyruklu şahsın çevre illerden uyuşturucu madde getirdikleri ve ticaretini yaptıkları bilgisi alan Narkotik timleri, 2 zehir tacirini adım adım takip etti. Kısa süreli takibin ardından 2 şüphelinin evine operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında evin farklı noktalarına gizlenmiş halde 289 gram metafetamin, 91 adet sentetik ecza hap, hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 44 bin 150 TL ele geçirildi.

Ayrıca kent genelinde zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 18 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 341 gram, 3 bin 85 kullanımlık kannabinoid, farklı miktarlar ve cinste satışa hazır uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 550 TL geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 20 kişiden 9'u çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

Son dakika haber... Denizli'de uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı
Son dakika haber... Denizli'de uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı
Son dakika haber... Denizli'de uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı
Son dakika haber... Denizli'de uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı

Türk Lirası, Uyuşturucu, Narkotik, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Denizli'de uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı - Son Dakika


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