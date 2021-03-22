Son dakika haber... Denizli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 21 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Denizli'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 40 şüpheliden 21'i tutuklandı.

Kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslerde narkotik dedektör köpeğiyle arama yaptı.

Bir evin çatısındaki kiremitlerin altına gizlenmiş 100 gram afyon sakızı ile 151 gram reçine esrar ele geçiren ekipler, yabancı uyruklu 2 kişiyi yakaladı.

Zanlılarla bağlantılı 38 şüpheliyi daha tespit eden polis, şüphelilerin evlerinde 204 gram esrar, 191 gram sentetik uyuşturucu, 12 gram eroin, 475 uyuşturucu hap ve 2 hassas terazi ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si yabancı uyruklu 21'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.