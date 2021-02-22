Son dakika haberleri | Denizli'de uyuşturucuya 9 tutuklama

Edinilen son dakika gelişmesine göre DENİZLİ'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda polis tarafından gözaltına alınan 30 şüpheliden 9'u tutuklandı.

DENİZLİ'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda polis tarafından gözaltına alınan 30 şüpheliden 9'u tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hafta sonu uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 30 şüpheliyi gözaltına aldı. Baskın düzenlenen adreslerde 351 gram afyon sakızı, 580 gram metamfetamin, 77 gram eroin, 934 gram bonzai, 2 gram esrar, 22 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 1 adet mermi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 5 bin 195 lira ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı, 21'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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