Son dakika haber... Denizli'de uyuşturucuya 22 tutuklama - Son Dakika

DENİZLİ'de, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 35 şüpheliden 22'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, cumartesi günü, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 35 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda 70 gram eroin, 124 gram metamfetamin, 55 gram esrar, 35 kök kenevir, 41 uyuşturucu hap ile hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22'si tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.