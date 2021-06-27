Son dakika haber... Denizli'de yerleşim yerleri yakınında orman yangını (2) - Son Dakika

BAKAN PAKDEMİRLİ: YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Denizli'deki orman yangınının kontrol altına alındığını duyurdu. Pakdemirli, "Denizli Merkezefendi ilçesi Gebedere mevkinde saat 14: 30'da çıkan orman yangınına 14: 45'de arkadaşlarımız ilk müdahaleyi yaptı. 7 helikopter, 32 arazöz, 5 dozer ve 200 orman personelimizle müdahale ettiğimiz yangın kontrol altına alındı. Soğutma işlemleri devam ediyor. Ormanın kahramanlarını yürekten kutluyorum" dedi.