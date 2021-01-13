Son dakika haber! Denizli'de yeşil reçeteli ilaç operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haber! Denizli'de yeşil reçeteli ilaç operasyonu: 3 gözaltı

Son dakika haber! Denizli\'de yeşil reçeteli ilaç operasyonu: 3 gözaltı
Son Güncelleme: 13.01.2021 16:03

Son dakika haberler: DENİZLİ'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, arama yapılan otomobilde yeşil reçeteyle satılan 23 bin 408 ilaç ele geçirildi.

DENİZLİ'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, arama yapılan otomobilde yeşil reçeteyle satılan 23 bin 408 ilaç ele geçirildi. Aralarında eski ilaç mümessilinin de bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu sabah kente yeşil reçeteyle satılan ilaç getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Kent girişinde oluşturulan kontrol noktasında şüpheli görülen otomobil durduruldu. Otomobilde, narkotik köpekler 'Arya' ve 'Arteon' ile yapılan aramalarda 23 bin 408 ilaç ele geçirildi.Aralarında eski ilaç mümessilinin de bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Kaynak: DHA

Jandarma, Denizli, İlaç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Denizli'de yeşil reçeteli ilaç operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Denizli'de yeşil reçeteli ilaç operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
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