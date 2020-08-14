Son dakika haber... Denizli'deki hayvan hırsızlığı şüphelilerinden 3'ü tutuklandı - Son Dakika

Denizli'deki hayvan hırsızlığı şüphelilerinden 3'ü tutuklandı

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde küçükbaş hayvan hırsızlığına karışan kişileri takip eden Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), şüphelileri yakalarken, kullandıkları otomobilin bagajında ise başka bir yerden çalınan buzağı buldu.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı'nın dedektifleri olan JASAT, Acıpayam ilçesindeki bir küçükbaş hayvan hırsızlığı ile ilgili çalışma başlattı. JASAT, istihbarat çalışmasıyla şüphelilerin 1'i kadın 4 kişi olduğunu belirledi. Şüphelilerin Çivril ilçesinde olduğunu tespit edildi. Bunun üzerine Çivril İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de desteği ile şüphelilere dün operasyon düzenlendi. Şüphelilerin içinde bulunduğu otomobil durdurulup, Sevinç B. (42), Ahmet A. (56), İbrahim Y. (21) ve Seyithan G. (34) gözaltına alındı.

OTOMOBİL BAGAJINDA ÇALINTI BUZAĞI ELE GEÇİRİLDİ

Otomobilde arama yapan jandarma ekipleri, Çivril ilçesinden çalındığı belirlenen bir buzağıyı da otomobilin bagajında buldu. Işıklı mahallesinden çalındığı tespit edilen buzağı sahibine teslim edilirken, 2 olayda aydınlatılmış oldu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ahmet A., İbrahim Y. ve Seyithan G. tutuklandı. Diğer şüpheli Sevinç B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.