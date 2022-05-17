-
Son dakika haber! Denizli'deki kazada ölen bisikletli genç son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! Denizli'deki kazada ölen bisikletli genç son yolculuğuna uğurlandı

17.05.2022 15:28
Son dakika haber! Denizli'deki kazada ölen bisikletli genç son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haberi... Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, bisiklet sürdüğü sırada otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 16 yaşındaki Batuhan Dereli, toprağa verildi, kaçan sürücü gözaltına alındı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, bisiklet sürdüğü sırada otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 16 yaşındaki Batuhan Dereli, toprağa verildi, kaçan sürücü gözaltına alındı.

Süleyman Demirel Caddesi'nde dün yaşanan kazada hayatını kaybeden Dereli'nin cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morgundan alınarak Gümüşler Mezarlığı'na getirildi.

Denizli Organize Sanayi Bölgesi Teknik Koleji (DOSTEK) 10. sınıf öğrencisi olan Dereli'nin tabutunu okul arkadaşları ve ailesi taşıdı.

Lisanslı yüzücü olduğu belirtilen gencin tabutunun üzerine farklı spor dallarında elde ettiği madalyalar yerleştirildi.

Kılınan namazın ardından gencin cenazesi, baba Özgür Dereli, anne Fatma Dereli ve ailesinin yanı sıra okul arkadaşlarının gözyaşları arasında defnedildi.

Öte yandan Batuhan Dereli'ye çarptıktan sonra kaçan sürücü M.B. (32), evinde gözaltına alındı.

Dün akşam saatlerinde yaşanan kazada 34 AHS 903 plakalı otomobilin çarptığı bisikletteki Batuhan Dereli hayatını kaybetmiş, bisikletin parçalandığı kazanın ardından sürücü olay yerinden kaçmıştı.

YORUMLAR
500
Eş cinayetinden tutuklanmıştı; çoklu organ yetmezliğinden öldü Eş cinayetinden tutuklanmıştı; çoklu organ yetmezliğinden öldü

Pamukkale Üniversitesi, Pamukkale, Bisiklet, Denizli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Denizli'deki kazada ölen bisikletli genç son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


Son Dakika
15:19 Enginar soyma işi yapan üç kişi, bir mühendisten fazla gelir elde ediyor! Günde 1500'e yakın enginar soyarak 30 bin lira kazanıyorlar
15:18 HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan iktidara: SADAT'larınız, kumpaslarınız sizi kurtarmaya yetmeyecek!
15:14 Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Sanem ve Çolpan yeniden bir araya gelecek mi?
15:11 Fatih Erbakan'dan Millet İttifakı'na: HDP'nin yüzde 11-12'lik oyu olmasa 50+1'de çok zorlanırlar
14:55 Selman Güler'in Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olmadan önce çektiği video yürek parçaladı: Bu yolun geri dönüşü yok
14:50 Gece oteldeki yatağında yatan kadın, sabah kalktığında otel çalışanını kendisine tecavüz ederken yakaladı
14:48 Pitbull cinsi köpeği ağızlıksız ve tasmasız serbest bırakan kişiye 14 bin TL cezası verildi
14:47 Üç Kız Kardeş, bu akşam yeni bölümüyle ekranlarda! Nesrin, kızı Türkan'ın evliliğini kurtarmak için hangi hamleleri yapacak? İşte detaylar
14:40 İki model Crystal Foster ve Beth Adams tekme tokat kavga etti
14:40 MetroPOLL açıkladı: Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Erdoğan bütün rakiplerine kaybediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 15:32:29. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Denizli'deki kazada ölen bisikletli genç son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement