Denizli'nin Merkezefendi içesinde 5 Ekim'de meydana gelen kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede 12 gün sonra yaşamını yitirdi.
Kullandığı motosikletin Gültepe Mahallesi Gümüşler Bulvarı'nda C.P. yönetimindeki 09 CDV 17 plakalı otomobille çarpışması sonucu yaralanan kurye Semih Parıltı, kaldırıldığı Servergazi Devlet Hastanesinde yaşam mücadelesini kaybetti.
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Denizli'deki kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika