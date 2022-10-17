Son dakika haber... Denizli'deki kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber... Denizli'deki kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

17.10.2022 11:02
Son dakika haber... Denizli'deki kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Denizli'nin Merkezefendi içesinde 5 Ekim'de meydana gelen kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede 12 gün sonra yaşamını yitirdi.

Denizli'nin Merkezefendi içesinde 5 Ekim'de meydana gelen kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede 12 gün sonra yaşamını yitirdi.

Kullandığı motosikletin Gültepe Mahallesi Gümüşler Bulvarı'nda C.P. yönetimindeki 09 CDV 17 plakalı otomobille çarpışması sonucu yaralanan kurye Semih Parıltı, kaldırıldığı Servergazi Devlet Hastanesinde yaşam mücadelesini kaybetti.

YORUMLAR
500
Otomobille çarpışan motosikletli kurye 12 günlük yaşam savaşını kaybetti Otomobille çarpışan motosikletli kurye 12 günlük yaşam savaşını kaybetti Son dakika 3. sayfa: Otomobille çarpışan motosikletli kurye 12 günlük yaşam savaşını kaybetti Son dakika 3. sayfa: Otomobille çarpışan motosikletli kurye 12 günlük yaşam savaşını kaybetti
Kaynak: AA

Merkezefendi, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Denizli'deki kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:28 41 madenciyi şehit verdiğimi maden ocağındaki tüm teknik cihazlara soruşturma kapsamında el konuldu
14:05 AK Parti'nin kalesinde Gelecek Partisi sürprizi! Bütün muhalefet partilerini geride bıraktı
13:26 Referanduma giden köy halkı mahalle olmayı seçti
13:25 İran yapımı kamikaze drone Ukrayna'nın başkenti Kiev'i böyle vurdu! Silahla müdahale işe yaramadı
13:19 Sanal eskort operasyonunda 9 milyon liraya el konuldu! 25 kişi sınır dışı edildi
13:05 Jesus'un yıldızını parlattığı Fenerbahçeli futbolcuya İspanyol takımları talip oldu
12:49 Kız arkadaşıyla tartışırken 4 kişinin saldırısına uğradı! Gözünü kaybetti
12:33 Sürücüsü sara nöbeti geçirdi! Kontrolden çıkan otomobil çok sayıda araca çarptı
12:17 Maden şehidinin paylaşımı yürek yaktı: Baba deyişine ölürüm
12:04 İstanbul Havalimanı'nda yemek skandalı! Yüzlerce çalışan zehirlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2022 14:31:04. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Denizli'deki kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement