Son dakika haber | Denizli'deki silah kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haber | Denizli'deki silah kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi tutuklandı

25.04.2022 20:19
Son dakika haber | Denizli'deki silah kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Son dakika habere göre Denizli'deki silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Denizli'deki silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2 kişinin il dışından ruhsatsız silah getirdiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, fiziki ve teknik takip sonucu satış anında 3 kişiyi yakaladı.

Yakalanan kişilerden 5 ruhsatsız tabanca ile 91 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişiden 2'si tutuklandı. 1 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Denizli'deki silah kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika


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