Son dakika haber... Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 16 tutuklama - Son Dakika

Şüphelilerin evlerindeki aramalarda 144 gram metamfetamin, 53 gram eroin, 21 gram esrar, 6 kök kenevir bitkisi, 1,5 gram kokain, 1,5 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 1 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, tabanca ve tüfeğe ait 13 mermi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 35 bin 509 lira ele geçirildi.

Denizli 'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 21 zanlıdan 16'sı tutuklandı.

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