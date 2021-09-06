Denizli'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 zanlıdan 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen soruşturmada 12 şüpheliyi gözaltına aldı.

Belirlenen adreslerdeki aramalarda 2 bin 500 kullanımlık sentetik uyuşturucu, bir miktar satışa hazır uyuşturucu ve hap ile 4 tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu ticareti" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.