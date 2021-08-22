Son dakika haber... Denizli'deki yangında yaralanan orman muhafaza memurunun tedavisine Eskişehir'de devam ediliyor - Son Dakika

Denizli'nin Buldan ilçesindeki yangında yaralanan ve Eskişehir'de tedavisi süren orman muhafaza memuru Yaşar Kozakbaş'ın (60) sağlık durumu iyiye gidiyor.

Kozakbaş'ın oğlu Yüksel Kozakbaş, AA muhabirine, Buldan'da yaşadıklarını, 2 Ağustos'ta belediye hoparlöründen, orman yangını çıktığı yönünde anonslar yapıldığını söyledi.

Yangının büyük olduğu bilgisi gelince hem müdahale edenlere yardım etmek hem de bir an önce babasının bulunduğu yere gitmek için yola çıktığını belirten Kozakbaş, şöyle konuştu:

"Telefonla babama ulaştım, yandığını söyledi. Olay yerine gittiğimizde sağlık ekipleri müdahale ediyordu. Buldan ve Denizli'deki hastanelerdeki ilk tedavisinin ardından yanık ünitesi olan Eskişehir Şehir Hastanesine 3 Ağustos'ta sevki yapıldı. Bugüne kadar 4 ameliyat geçiren babamın sağlık durumu iyiye gidiyor. Önümüzdeki günlerde 5'inci, gerek duyulursa 6'ncı ameliyatını olacak. Doktorlarımız ve hemşireler sürekli başında. Şu an için her şey yolunda."

Kozakbaş, yangınla mücadele ederken alevlerin ortasında kalan babasının, kendileri için bir kahraman olduğunu dile getirdi.

Babasının 37 yıllık memuriyetinin bulunduğunu anlatan Kozakbaş, "Ağaçlarla, doğayla ilgilenmeyi seven, karakter yapısıyla da iyi huylu bir insandır. Yaşadığımız yere de çok sayıda ağaç dikti ve herkesi teşvik etti. Genç ormancılara her zaman örnek oldu, gelişimleri ve bilgi sahibi olmaları için uğraş verdi. Ormancılık onun için bir yaşam şekli." dedi.

Yüksel Kozakbaş, tedavi sürecindeki desteklerinden dolayı Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü personeline, Şehir Hastanesinin yönetici, doktor ve hemşirelerine de teşekkür etti.