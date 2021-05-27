Kapısı balyozla kırılıp girilen evde uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, kapısı balyozla kırılıp girilen evde 150 gram kubar esrar, 5 gram eroin ve 4 ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Kocabaş Mahallesi'nde Yıldıray A.'nın (51) uyuşturucu satışı yaptığını tespit etti. Honaz Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte Yıldıray A.'nın evine sabah erken saatlerde operasyon düzenlendi. Kapısı balyozla kırılıp girilen evde özel eğitimli narkotik köpeği Arteon ile yapılan aramada fişekler halinde, satışa hazır 150 gram kubar esrar, 5 gram eroin ve 4 ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti, hırsızlık, yaralama, tehdit gibi 14 ayrı suç kaydı bulunan Yıldıray A. gözaltına alındı.Yıldıray A.'nın jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.