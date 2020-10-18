Son dakika haber! Denizli Valisi Atik: Tutum ve yaklaşımım sebebiyle özür diliyorum - Son Dakika

DENİZLİ Valisi Ali Fuat Atik, koronavirüs denetimleri sırasında eldiven takmayan bir döner ustası ile arasında geçen diyaloğa ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yaşananların kendisini de üzdüğünü ifade ederek vatandaşlardan özür dileyen Vali Atik, "Gün boyu yapılan denetimin getirmiş olduğu yorgunlukla işletme çalışanı ile yaşanan diyalogda şahsımın yaklaşımı, üslubum ve kullandığım ifadenin gönül kırıcı bir yaklaşım içermesi hakikaten şahsımı da üzdü. Bu sebeple vatandaşlarımızdan bu tutum ve yaklaşımım sebebiyle özür diliyorum" dedi.

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, 15 Ekim Cuma günü Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan ve Denizli İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız ile birlikte koronavirüs denetimi yaptı. Denetimler sırasında döner satan bir işletmeye giden Vali Atik, dönerci ustasının elinde eldiven görmeyince yanına giderek önce uyarmış, çalışanın döner kesmeye devam etmesi üzerine işletme hakkında tutanak tutulup, kapatılması talimatını vermişti.

Görüntülerin sosyal medyada tepki çekmesi üzerine Vali Atik yazılı bir açıklama yaptı. Koronavirüs ile mücadele kapsamında bir işletme çalışanıyla yaşadığı diyalogun kendisini de üzdüğünü ifade eden Vali Atik, "Bugüne kadar birçok denetime katıldık, vatandaşlarımızla bir araya gelerek onların dertlerini dinledik ve onlarla hemhal olduk. Ülkemizin ve devletimizin salgına karşı nasıl bir mücadele verdiğini uygun bir lisan-ı hal ile izah etmeye çalıştık. Nitekim devlet sorumluluğu da bunu gerektirir. Bahse konu esnafımız ile yaşanan diyalogdaki görüntüler tüm ayrıntılarıyla incelendiğinde, ziyaretim esnasındaki görüntülerin tamamı izlendiğinde, konunun teferruatı ve süreçteki hassasiyetimiz, vatandaşımızın sağlığını koruma anlayışımız daha net anlaşılacaktır. Bundan sonra da salgından korunma kurallarına uyma noktasında davetimizi yinelemeye devam edeceğiz" dedi.'İŞLETMEMİZİ ZİYARET EDEREK NEZAKET VE TEVAZUYLA TELAFİ EDECEĞİZ'Tutumu ve yaklaşımı nedeniyle vatandaşlardan özür dileyen Vali Ali Fuat Atik, şunları kaydetti:

"Gün boyu yapılan denetimin getirmiş olduğu yorgunlukla işletme çalışanı ile yaşanan diyalogda şahsımın yaklaşımı, üslubum ve kullandığım ifadenin gönül kırıcı bir yaklaşım içermesi hakikaten şahsımı da üzdü. Bu sebeple vatandaşlarımızdan bu tutum ve yaklaşımım sebebiyle özür diliyorum. İşletmemizin vatandaşımıza hizmet vermeye devam edecek ve inşallah yaşanan bu üzücü görüntüyü, işletmemizi ziyaret ederek nezaket ve tevazuyla telafi edeceğiz. Bizler milletimiz için varız ve bu milletin hizmetkarıyız. Devlet, millet için vardır. Umuyor ve diliyorum ki birlik ve beraberlik içerisinde daha sakin, daha duyarlı, daha vakur bir duruşla bu süreci hep birlikte atlatacağız. İnanıyorum ki salgınla mücadeleyi milletimiz kazanacak, en kısa sürede bu topraklarda koronavirüs illetini hep birlikte yeneceğiz."