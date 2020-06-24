Son dakika haber | Denizlispor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika

Son dakika haber | Denizlispor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Bir son dakika haberine göre - Denizlispor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürüyor Yeşil-siyahlı ekipte 4 futbolcu deplasmanda forma giyemeyecek Denizlispor, Süper Lig'in 29. haftasında karşılaşacğaı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenman ile devam ettirdi.

- Denizlispor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürüyor

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Yeşil-siyahlı ekipte 4 futbolcu deplasmanda forma giyemeyecek

DENİZLİ - Denizlispor, Süper Lig'in 29. haftasında karşılaşacğaı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenman ile devam ettirdi. Antrenmana katılmayan 4 futbolcunun deplasmanda forma giyemeyeceği açıklandı.

Denizlispor, Süper Ligin 29. haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına Haluk Ulusoy Tesisleri'nde devam etti. Teknik Direk Bülent Uygun yönetiminde yapılan antrenman ısınma çalışmaları ile başladı. Pas çalışmaları ile devam eden antrenman kuvvet çalışması ile sona erdi.

Sakatlığı devam eden Recep Niyaz ve Ogenyi Onazi takımdan ayrı çalışırken, Rizespor maçında forma giyemeyecekleri belirtildi. Sivasspor maçında kırmızı kart gören ve 2 maç men cezası alan Zeki Yavru ile Beşiktaş maçında 4. sarı kartı görerek cezalı duruma düşen Oğuz Yılmaz deplasmanda oynayamayacağı açıklandı.

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Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 10:47 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haber | Denizlispor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika Spor
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