Son dakika haber! Denizlispor'da Murawski oynamak için sabırsızlanıyor - Son Dakika

Son dakika haber! Denizlispor'da Murawski oynamak için sabırsızlanıyor

Son dakika spor haberi... DENİZLİSPOR'un Polonyalı orta saha oyuncusu Radoslaw Murawski, lige verilen aranın ardından sahaya çıkıp futbol oynamak için sabırsızlandığını belirterek, "Demir Grup Sivasspor deplasmanından 3 puan almak istiyoruz.

Son dakika haber! Denizlispor'da Murawski oynamak için sabırsızlanıyor, System.String[]

DENİZLİSPOR'un Polonyalı orta saha oyuncusu Radoslaw Murawski, lige verilen aranın ardından sahaya çıkıp futbol oynamak için sabırsızlandığını belirterek, "Demir Grup Sivasspor deplasmanından 3 puan almak istiyoruz. Takım olarak hazırız. Hedefimiz kazanmak" dedi.

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 27'nci haftasında oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını Haluk Ulusoy Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Bülent Uygun yönetimindeki idmanda oyuncular düz koşu ve ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışma yaptı.

RADOSLAW MURAWSKI:  İLK MAÇIMIZ İÇİN ÇOK SABIRSIZLANIYORUM

Denizlispor'un orta saha oyuncusu Radoslaw Murawski, antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Takım olarak oynamaya hazır durumda olduklarını belirten Polonyalı futbolcu, "Ben ilk maçımız için çok sabırsızlanıyorum. Demir Grup Sivasspor deplasmanından 3 puan almak istiyoruz. Takım olarak hazırız. Oynayabilecek durumdayız. Hedefimiz kazanmak. Umuyorum bu form grafiğim devam eder. Lige verilen arada her gün idman yaptım. Biz ne kadar idman yaparsak o kadar hazır oluruz. Maçlarda gol atıp asist yapmak isterim, umarım gelecek maçlar da öyle olur" dedi.

ZAKARYA BERGDİCH:  EN İYİ PERFORMANSIMI GÖSTERMEK İSTİYORUM

Uzun bir sakatlık sürecinden geçen sol bek Zakarya Bergdich ise, "Uzun süredir oynamıyoruz ancak çok çalıştık ve hazır durumdayız. Virüs çok tehlikeli ama durum Türkiye'de daha iyi. Oynayabiliyorsak neden oynamayalım. Çok kötü bir sakatlık geçirdim ancak şanslıydım. Lige ara verilince bende toparlama fırsatı buldum. Şuanda hazır hale geldim. Şans verildiği takdirde çıkıp en iyi performansımı göstermek istiyorum" diye konuştu.

Denizlispor, Sivasspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.06.2020 03:09 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika haber! Denizlispor'da Murawski oynamak için sabırsızlanıyor - Son Dakika Spor
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