Son dakika haber... Denizlispor'da Mustafa Amini transferi imzaya kaldı

SÜPER Lig'de yeni sezon öncesi antrenmanlarını yeni teknik patronu Robert Prosinecki yönetiminde sürdüren Yukatel Denizlispor'da takım, teknik heyet ve kulüp personeline yapılan koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı. Yaz tatili dönüşü birçok takımda pozitif vakalara rastlanırken geçen sezondan bu yana hiçbir vaka görülmeyen Denizlispor'da testlerin yine negatif sonuçlanması yüzleri güldürdü. Yeşil-siyahlılar tam kadro olarak çalışmalarını sürdürecek. Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Prosinecki yönetiminde yapılan son idmana yeni transfer Alman orta saha oyuncusu Marvin Bakalorz da katıldı.

MUSTAFA AMİNİ YAKIN