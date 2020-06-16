Son dakika haber! Denizlispor Teknik direktörü Uygun: "Futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum" - Son Dakika

Son dakika haber! Denizlispor Teknik direktörü Uygun: "Futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum"

Gelen son dakika haberlerine göre Denizlispor Teknik direktörü Uygun: "Futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum" Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Sivasspor' karşı 1-0 mağlubiyet alan Denizlispor'da teknik direktör Bülent Uygun, "Güçlü bir takıma karşı neredeyse pozisyon vermeden 1-0 mağlup olsak da oynadığımız...

Denizlispor Teknik direktörü Uygun: "Futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum"

SİVAS - Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Sivasspor' karşı 1-0 mağlubiyet alan Denizlispor'da teknik direktör Bülent Uygun, "Güçlü bir takıma karşı neredeyse pozisyon vermeden 1-0 mağlup olsak da oynadığımız oyundan, göstermiş olduğumuz mücadeleden dolayı futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum" dedi.

Süper Lig'in 27. haftasında Denizlispor müsabakasından sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrılan Denizlispor'da Teknik direktör Bülent Uygun basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Müsabakanın 45. dakikasında talihsiz bir kırmızı kart gördüklerini belirten Uygun, "Öncelikle futbol adına güzel şeyler yapmaya çalıştık. 45. dakika da yaşadığımız talihsiz bir kırmızı kart olayından sonra iki periyotlu oyun taktiğini değiştirmiş, oyun stilini değiştirmeye çalışan ve maçın gidişatına göre de bir çok oyun anlayışını sahaya yansıtmaya çalışarak maçı kendi lehimize çevirebilmek için mücadele ettik. Yaklaşık 3-4 tane de gol pozisyonuna girmemize rağmen golle sonuçlandıramadık. Tabi takımımızda Adam, Barol, Iasec gibi çok önemli futbolcularımızın sakatlığının üzerine bir de takımızın oyun kurucusu Recep Niyaz'ında olmaması buraya böyle bir eksikle gelmek, ister istemez bizim oyun planlarımızı çok zorladı. Ama girdiğimiz gol pozisyonları, bu kadar güçlü bir takıma karşı neredeyse pozisyon vermeden 1-0 mağlup olsakta oynadığımız oyundan, göstermiş olduğumuz mücadeleden dolayı futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum. Sivasspor'a da başarılar diliyorum. Bu ligin 3. ve 16 haftadır içeride yenilmiyorlar, bu da önemli başarı. Zaten takımları da başarılı, o yüzden onlara da maçlarında başarılar diliyorum "dedi.

Son dakika haber! Denizlispor Teknik direktörü Uygun: Futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum

Denizlispor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 12:39 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haber! Denizlispor Teknik direktörü Uygun: 'Futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum' - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

River Plate yöneticisi Francescoli: Kapımız Falcao'ya sonuna kadar açık Bayern Münih'te Lewandowski ve Müller ikilisi 92 golün 60'ına katkı sağladı Rıdvan Dilmen, Muslera'nın ayağının kırılmasına neden olan VAR protokolüne isyan etti: 1.5 yıldır bas bas bağırıyorum Muslera'nın sakatlığının ardından Galatasaray, 10 yıl sonra kaleci arayışlarına başlayacak Ayağı iki yerden kırılan Muslera, doğum gününde ameliyat olacak Club Brugge, Galatasaray'dan kiraladığı Diagne'nin sözleşmesini feshetti Ünlü modeller Tamra Dae ve Melody Rae, iç çamaşırlarıyla basketbol maçı yaptı Eski Fenerbahçeli Adil Rami, Pamela Anderson ile yatak odası sırlarını ifşa etti Ünlü spikerin yürüyüş sırasında eğilerek verdiği poz beğeni rekoru kırdı Galatasaray, Muslera'nın yerine Sinan Bolat ve Lung'u transfer etmeyi düşünüyor Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Max Kruse apandisit ameliyatı oldu Fenerbahçe'nin gündemindeki Mesut Özil, sporcu sosyal tesisinin açılışı için Türkiye'ye geliyor Sivasspor, sahasında Denizlispor'u mağlup etti Galatasaray'dan Rize maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'ya çok sert tepki: Cellat başıdır Real Madrid'in evi Santiago Bernabeu Stadı yenilendi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Bu salgın dalgalar şeklinde 1-2 yıl sürecek Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Bu salgın dalgalar şeklinde 1-2 yıl sürecek         
00:31
Arap Birliği'nden Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonuyla ilgili küstah sözler Arap Birliği'nden Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonuyla ilgili küstah sözler         
00:20
Tatilin keyfini çıkaran Demet Özdemir, tekne pozlarını paylaştı Tatilin keyfini çıkaran Demet Özdemir, tekne pozlarını paylaştı         
00:15
Zorunlu karantinaya alınan kadın, 3 kişinin cinsel istismarına maruz kaldı Zorunlu karantinaya alınan kadın, 3 kişinin cinsel istismarına maruz kaldı         
23:57
Galatasaray'ın gündemindeki Sivassporlu Mert Hakan: Sezon sonu ayrılıyorum Galatasaray'ın gündemindeki Sivassporlu Mert Hakan: Sezon sonu ayrılıyorum         
23:52
Trabzonspor'u şampiyon gibi karşılayan taraftarlar, koronavirüs kurallarını hiçe saydı Trabzonspor'u şampiyon gibi karşılayan taraftarlar, koronavirüs kurallarını hiçe saydı         
23:37
Yeri sır gibi saklanan DEVA Partisi'nin genel merkezinin adresi tabela asılınca ortaya çıktı Yeri sır gibi saklanan DEVA Partisi'nin genel merkezinin adresi tabela asılınca ortaya çıktı         
23:32
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara koronavirüsle mücadele çağrısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara koronavirüsle mücadele çağrısı         
23:30
Barcelona'lı Luis Suarez'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı Barcelona'lı Luis Suarez'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı         
23:18
İzmir'de apartmanın 12. katından düşen avukat hayatını kaybetti İzmir'de apartmanın 12. katından düşen avukat hayatını kaybetti         
23:16
Sivasspor, sahasında Denizlispor'u mağlup etti Sivasspor, sahasında Denizlispor'u mağlup etti         
22:57
Sıkıştığı araçtan sağ kurtarılan çocuk, çektiği acılara rağmen önce yakınlarını sordu Sıkıştığı araçtan sağ kurtarılan çocuk, çektiği acılara rağmen önce yakınlarını sordu         
22:57
Koronavirüs 3 ülkede mutasyona uğradı! 10 kat daha bulaşıcı ve 4 kat daha ölümcül Koronavirüs 3 ülkede mutasyona uğradı! 10 kat daha bulaşıcı ve 4 kat daha ölümcül         
22:54
İzmir'deki feci kazada hayatını kaybedenler baba-kız çıktı İzmir'deki feci kazada hayatını kaybedenler baba-kız çıktı         
22:52
Hindistan'da bir kişi, ailesinin sigortadan para alabilmesi için kendini öldürttü Hindistan'da bir kişi, ailesinin sigortadan para alabilmesi için kendini öldürttü         
22:47
Hasat yapan çiftçi, patos makinesine düşerek can verdi Hasat yapan çiftçi, patos makinesine düşerek can verdi         
22:42
Düsseldorf-Adana seferini yapan uçakta koronavirüs paniği! Düsseldorf-Adana seferini yapan uçakta koronavirüs paniği! "Nefes alamıyorum" diyerek bağırdı         
22:39
PSG Sportif Direktörü Leonardo: Mbappe ve Neymar takımda kalacak PSG Sportif Direktörü Leonardo: Mbappe ve Neymar takımda kalacak         
22:37
Vakalar yeniden artışa geçti, 4 ilimizde birçok yerleşim yeri karantinaya alındı Vakalar yeniden artışa geçti, 4 ilimizde birçok yerleşim yeri karantinaya alındı         
22:20
Galatasaray, Muslera'nın yerine Sinan Bolat ve Lung'u transfer etmeyi düşünüyor Galatasaray, Muslera'nın yerine Sinan Bolat ve Lung'u transfer etmeyi düşünüyor         
22:15
Yolcu minibüsü Fırat Nehri'ne uçtu: 4 ölü, 3 yaralı, 1 kayıp Yolcu minibüsü Fırat Nehri'ne uçtu: 4 ölü, 3 yaralı, 1 kayıp         
22:12
Ankara Valisi Şahin'den, koronavirüs uyarısı: Vaka sayısı beklediğimiz düşüş hızını yakalayamadı Ankara Valisi Şahin'den, koronavirüs uyarısı: Vaka sayısı beklediğimiz düşüş hızını yakalayamadı         
22:02
"Kız meselesi" kavgası iki cana mal oldu         
22:01
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Max Kruse apandisit ameliyatı oldu Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Max Kruse apandisit ameliyatı oldu         
21:50
Kontrolden çıkan otomobil takla atarak devrildi: 2'si çocuk 6 yaralı Kontrolden çıkan otomobil takla atarak devrildi: 2'si çocuk 6 yaralı         
21:49
Karantina yasakları bitince soluğu Bodrum'da alan Seray Sever'den bikinili poz Karantina yasakları bitince soluğu Bodrum'da alan Seray Sever'den bikinili poz         
21:39
Pekin 100'den fazla koronavirüs vakası bildirildi, Dünya Sağlık Örgütü alarma geçti Pekin 100'den fazla koronavirüs vakası bildirildi, Dünya Sağlık Örgütü alarma geçti         
21:29
Eski Fenerbahçeli Adil Rami, Pamela Anderson ile yatak odası sırlarını ifşa etti Eski Fenerbahçeli Adil Rami, Pamela Anderson ile yatak odası sırlarını ifşa etti         
21:04
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Salgında ikinci dalganın başladığını varsayabiliriz Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Salgında ikinci dalganın başladığını varsayabiliriz         
21:00
Son Dakika: Türkiye'de 15 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1592 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 15 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1592 yeni vaka tespit edildi         
20:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2020 07:15:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber! Denizlispor Teknik direktörü Uygun: "Futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]