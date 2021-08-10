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Son dakika haber | Denizlisporlu futbolcular, Egekent Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti - Son Dakika

Son dakika haber | Denizlisporlu futbolcular, Egekent Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti

10.08.2021 16:29
Son dakika haber | Denizlisporlu futbolcular, Egekent Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti, System.String[]

Son dakika haberleri: Denizlisporlu futbolcular, Özel Egekent Hastanesi ile yapılan sağlık sponsorluğu kapsamında detaylı sağlık kontrolünden geçti.

Denizlisporlu futbolcular, Özel Egekent Hastanesi ile yapılan sağlık sponsorluğu kapsamında detaylı sağlık kontrolünden geçti.

Kızılcabölükspor ile yapılan sağlık sponsorluğunun ardından kentin spor alanında bir diğer markası olan Denizlispor ile Egekent Hastanesi sağlık sponsorluğunda anlaştı. Bu kapsamda futbolcuların her türlü sağlık kontrolü, PCR testi ve sakatlık durumunda tedavileri Egekent Hastanesinde yapılacak. Yeni sezon öncesi Denizlisporlu futbolcuların sağlık tetkikleri Egekent Hastanesinde tamamlandı.

Her zaman sporu ve sporcuyu desteklediklerini söyleyen Egekent Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Denizlispor Futbol Kulübü Başkan Yardımcısı Muhammet Üstek, "Her zaman sporun ve sporcunun arkasındayız. Öncelikle takımımım olan Denizlispor'un uzun haftalardır süren belirsizliğe rağmen inançla çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Her zaman Denizlispor ve Kızılcabölükspor'un arkasındayız. Sporu ve sporcuyu desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Futbolcularımızın maçlardan önce PCR testleri, gerekli efor testleri, Allah korusun herhangi bir sakatlık durumunda uygulanacak tüm tedavileri kapsıyor. Tüm detaylı çalışmaların hepsini beraber yürüteceğiz" dedi. - DENİZLİ

Son dakika haber | Denizlisporlu futbolcular, Egekent Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti
Son dakika haber | Denizlisporlu futbolcular, Egekent Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti
Son dakika haber | Denizlisporlu futbolcular, Egekent Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti
Son dakika haber | Denizlisporlu futbolcular, Egekent Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti
Son dakika haber | Denizlisporlu futbolcular, Egekent Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti
Son dakika haber | Denizlisporlu futbolcular, Egekent Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti

Kızılcabölükspor, Denizlispor, PCR Testi, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haber | Denizlisporlu futbolcular, Egekent Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti - Son Dakika Spor


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