Depo yangınında genç kadının motosikleti küle döndü

Antalya'da bir apartmanın kullanılmayan deposunda çıkan yangında, depoya yakın kısımda bulunan park halindeki motosiklet küle dönerek kullanılamaz hale geldi. Motosikletin sahibi Hilal Hekim (31), komşuların patlama sesiyle yangının başladığını belirterek, motosikletinin kundaklama sonucu yandığını ileri sürdü. Yangın, gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Güvenlik Mahallesi 253 sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın girişinde bulunan kullanılmayan depoda meydana geldi. Patlama sesiyle depoda ve park halindeki bir motosikletin yandığını görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri tarafından alevler kısa sürede söndürülürken, depoda bulunan atıl malzemeler ve hemen deponun yanına park edilen motosiklet de küle dönerek kullanılamaz hale geldi. Motosikletinin kundaklama sonucu yandığını ileri süren Hilal Hekim, "Komşular bir patlama sesi duymuş. Patlama sesiyle bize haber verdiler. Söndürmeye çalıştık ama olmadı. İtfaiye geldi ve söndürme işlemini gerçekleştirdi ancak motosiklet kullanılamaz hale geldi. Depoda da maddi hasar oluştu" dedi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili polis inceleme başlattı.