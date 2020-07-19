Beşiktaş- Fenerbahçe derbisinde yerli oyuncuların çokluğu dikkat çekti. Sarı-lacivertli ekip sahaya 8 Türk oyuncuyla çıkarken, Beşiktaş'ta 4 futbolcu ilk 11'de yer aldı.



Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'yi ağırlarken, iki takımdaki Türk futbolcuların sayısı dikkat çekti. Yabancı kuralının değiştiği bugünlerde, sayılar tartışılırken Fenerbahçe derbi maçta ilk 11'de 8 Türk oyuncuya yer verdi. Beşiktaş'ta ise bu sayı 4 oldu. Sahadaki 22 futbolcudan 12'sinin Türk olduğu derbide, Beşiktaş'ın yedek kulübesindeki 9 oyuncudan 8'i, Fenerbahçe'nin kulübesindeki 10 futbolcudan 6'sı yerli isimlerdi. Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a karşı sahaya sürdüğü 11'de Altay, Serdar Aziz, Hasan Ali, Emre, Deniz Türüç, Ozan, Ferdi ve Tolga Ciğerci, Beşiktaş'ta ise Ersin, Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Burak Yılmaz, maça başlayan Türk oyuncular olarak dikkat çekti. - İSTANBUL