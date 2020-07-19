Son dakika haber | Derbide sahada 12 Türk oyuncu - Son Dakika

Son dakika haber | Derbide sahada 12 Türk oyuncu

Son dakika spor haberine göre Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde yerli oyuncuların çokluğu dikkat çekti.

Beşiktaş- Fenerbahçe derbisinde yerli oyuncuların çokluğu dikkat çekti. Sarı-lacivertli ekip sahaya 8 Türk oyuncuyla çıkarken, Beşiktaş'ta 4 futbolcu ilk 11'de yer aldı.


Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'yi ağırlarken, iki takımdaki Türk futbolcuların sayısı dikkat çekti. Yabancı kuralının değiştiği bugünlerde, sayılar tartışılırken Fenerbahçe derbi maçta ilk 11'de 8 Türk oyuncuya yer verdi. Beşiktaş'ta ise bu sayı 4 oldu. Sahadaki 22 futbolcudan 12'sinin Türk olduğu derbide, Beşiktaş'ın yedek kulübesindeki 9 oyuncudan 8'i, Fenerbahçe'nin kulübesindeki 10 futbolcudan 6'sı yerli isimlerdi. Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a karşı sahaya sürdüğü 11'de Altay, Serdar Aziz, Hasan Ali, Emre, Deniz Türüç, Ozan, Ferdi ve Tolga Ciğerci, Beşiktaş'ta ise Ersin, Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Burak Yılmaz, maça başlayan Türk oyuncular olarak dikkat çekti. - İSTANBUL

Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 22:19 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haber | Derbide sahada 12 Türk oyuncu - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

00:57 Beşiktaş, derbi galibiyeti sonrası sosyal medyadan Fenerbahçe'ye gönderme yaptı 00:52 Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Başakşehir'in şampiyonluğunu sahada futbolcularla kutladı 23:50 Konyaspor cephesi, Trabzonspor'un penaltısına sosyal medyadan tepki gösterdi 23:00 Son Dakika: Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Ankaragücü, Süper Lig'den düşen ilk takım oldu 21:50 Parkta yürüyüş yapan 3 kadın, karşılarına çıkan ayı ile selfie çekti 19:03 Yasin Obuz'dan Nisa'ya: Evrim yılansa, sen çıngıraklı yılansın 17:44 Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi 17:27 10 ila 19 yaş aralığındaki çocukların koronavirüsü daha çok bulaştırdığı tespit edildi 17:04 İçişleri Bakanlığı, Twitter'da Mehmet Metiner hakkında paylaşım yapan hesabın Bakan Soylu'nun oğluna ait olmadığını açıkladı 17:03 Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunu tanıdıkları öldürmüş 15:31 Sosyal medya fenomeni Anna Mya, NBA'in Disney World kampüsüne davet edildi 15:08 Muğla'da kaybolan genç kızdan 3 gündür haber alınamıyor 12:32 Mısır, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine tepki gösterdi 12:22 Sahte sandığı 50 TL'lik banknotun hatalı basım olduğunu öğrenen kadın tekliflere açık 11:55 "Namusuma yan baktın" dedikleri kişiyi tekme tokat dövdüler! O anlar kamerada
Beşiktaş, derbi galibiyeti sonrası sosyal medyadan Fenerbahçe'ye gönderme yaptı
00:57
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Başakşehir'in şampiyonluğunu sahada futbolcularla kutladı
00:52
Konyaspor cephesi, Trabzonspor'un penaltısına sosyal medyadan tepki gösterdi
23:50
Son Dakika: Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Ankaragücü, Süper Lig'den düşen ilk takım oldu
23:00
Parkta yürüyüş yapan 3 kadın, karşılarına çıkan ayı ile selfie çekti
21:50
Yasin Obuz'dan Nisa'ya: Evrim yılansa, sen çıngıraklı yılansın
19:03
Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi
17:44
10 ila 19 yaş aralığındaki çocukların koronavirüsü daha çok bulaştırdığı tespit edildi
17:27
İçişleri Bakanlığı, Twitter'da Mehmet Metiner hakkında paylaşım yapan hesabın Bakan Soylu'nun oğluna ait olmadığını açıkladı
17:04
Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunu tanıdıkları öldürmüş
17:03
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2020 04:39:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber | Derbide sahada 12 Türk oyuncu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]