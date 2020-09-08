Cincin Mahallesi'nde dün dere kenarında yerde hareketsiz yatan birini görenler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirmiş, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde vücudunda kurşun izleri bulunan Ekrem Fidan'ın öldüğü belirlenmişti.

Zanlının olay günü alkol aldığını, av tüfeğiyle rastgele ateş açtığını ve kurşunun Fidan'a isabet ettiğini bilmediğini söylediği öğrenildi.

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