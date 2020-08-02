Son dakika haber! Dere kenarında gezerken başını taşa çarparak hayatını kaybetti - Son Dakika

Sakarya'nın Hendek ilçesinde yakınlarıyla birlikte dere kenarında gezerken başını taşa çarpan genç hayatını kaybetti.

Olay, Hendek ilçesi Kadifekale Mahallesinde bulunan Aksu Deresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 30 yaşındaki Ertül Yava isimli kişi bayram ziyareti için akrabalarının yanına geldi. Daha sonrasında Yava, yakınları ile birlikte Aksu Deresine gezmeye çıktı. Araçlarını bırakıp yaklaşık 1 buçuk kilometre boyunca dere içerisinde yürüyüşe çıkan ve dönüş esnasında Ertül Yava'nın gelmediğini fark eden yakınları, geri dönerek Yava'yı aramaya başladı.

Geri dönen yakınları tarafından Yava, derede kanlar içerisinde hareketsiz bir şekilde yatar vaziyette bulundu. Yava'yı sudan çıkartan yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Konunun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekiplerce yapılan kontrollerde Ertül Yava'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Yava'nın cansız bedeni, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezine gönderilirken, jandarma tarafından konu ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA