Son dakika haber... Derede mahsur kalan çocukların yardımına itfaiye yetişti - Son Dakika
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Son dakika haber... Derede mahsur kalan çocukların yardımına itfaiye yetişti

18.10.2022 00:42
Son dakika haber... Derede mahsur kalan çocukların yardımına itfaiye yetişti

Son dakika haberleri: Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde boş dere yatağına düşen 2 çocuk itfaiye ekiplerince kurtarılarak ailelerine teslim edildi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde boş dere yatağına düşen 2 çocuk itfaiye ekiplerince kurtarılarak ailelerine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kadirli ilçesi 7 Mart Mahallesi'nde bulunan Bülbül Deresi yatağına düşen 2 çocuğu fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gerekli güvenlik önlemlerini alan ekipler merdiven yardımıyla indiği dere yatağından çocukları çıkardı.

Sağlık ekipleri tarafından sağlık taramasından geçirilen çocuklar daha sonra ailelerine teslim edildi. - OSMANİYE

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Kaynak: İHA

112 Acil Çağrı, Osmaniye, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Derede mahsur kalan çocukların yardımına itfaiye yetişti - Son Dakika

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