Edinilen bilgiye göre, Kadirli ilçesi 7 Mart Mahallesi'nde bulunan Bülbül Deresi yatağına düşen 2 çocuğu fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gerekli güvenlik önlemlerini alan ekipler merdiven yardımıyla indiği dere yatağından çocukları çıkardı.

Kaynak: İHA

112 Acil Çağrı, Osmaniye, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber... Derede mahsur kalan çocukların yardımına itfaiye yetişti - Son Dakika

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