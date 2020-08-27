Giresun'un Dereli ilçesinde, sel ve heyelandan zarar gören riskli binaların yıkımı sürüyor.

İş makineleri tarafından gerçekleştirilen yıkım işlemlerine, dere yatağında bulunan 5 katlı bir bina ile devam edildi.

Çalışmaları yakından takip eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ev ve iş yerleri yıkılan vatandaşlarla görüşerek, kendilerine taşınma ve barınma konusunda destek olunacağını belirtti.

İlçede yıkımına karar verilen binalardan tahliye işlemleri de sürüyor.