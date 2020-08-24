Son dakika haber | Dereli'de selin akşam saatlerinde yaşanması bir faciayı önledi - Son Dakika

Son dakika haber | Dereli'de selin akşam saatlerinde yaşanması bir faciayı önledi

Son dakika gelişmesine göre Giresun'da selden en fazla zarar gören yer olan Dereli ilçesinde selin akşam saatlerinde dükkanların kapanmasının ardından yaşanması bir faciayı önledi.

Son dakika haber | Dereli'de selin akşam saatlerinde yaşanması bir faciayı önledi, System.String[]

Giresun'da selden en fazla zarar gören yer olan Dereli ilçesinde selin akşam saatlerinde dükkanların kapanmasının ardından yaşanması bir faciayı önledi.

Cumartesi akşamı yaşanan selde Aksu ve Akkaya Dereleri'nin taşması sonucu ilçedeki iki cadde adeta önüne ne kattıysa götüren birer nehre dönüşürken, ilçe merkezindeki iki caddedeki tüm dükkanlar suyla ve çamurla doldu. İlçe esnafı yaşadıkları afette maddi olarak bittiklerini ifade ederken, afetin dükkanlar kapalı olduğu bir saatte yaşanmasından ve hayatta kalmalarından ötürü şükrediyor.

Yağmurun akşam saatlerinde yağması nedeniyle insanların evlerinden çıkamadığını ve daha fazla bir can kaybının bu şekilde yaşanmadığını dile getiren Turgut Andıç isimli esnaf "Saat 20.00 civarlarında üst mahalleden yoğun bir şekilde dere yatağını buraya doğru verdi. Dükkanlarımızı, iş yerlerimizi hep su bastı. Büyük bir olay. Yapacak bir şeyimiz yok, canımız sağ. Gündüz olsaydı belki de ölü sayılarımız daha çok olacaktı. Zararlarımız daha çok olacaktı. Maddiyatı geçtik insanlarda can kaybı çok olacaktı. Akşam saatlerinde olması sadece maddi açıdan zarar verdi. Yağmurun 3-4 saat önceden yağmış olması, çarşı içindeki insanların gitmesine neden oldu. Vatandaşların evlerinden çıkamadı ve evlerinde kalınca can kaybı çok olmadı" dedi.

"Hepimiz suların içerisinde boğulup gidecektik"

2001'de bölgede yaşanan selden örnek veren bir başka esnaf Murat Yaman ise akşam saatlerinde meydana gelen selin gündüz saatlerinde olması halinde bütün esnafın hayatını kaybedeceğini ölü sayısının yüzleri bulacağını dile getirdi. Yaman "Dükkanda beklerken hiç yoktan bir anda geldi. İş yerimizin kapısında aracımız vardı, iş yerimiz balçığa bulandı. Canımızı zor kurtardık. Evim yakın olmasına rağmen otogar da araçların içerisinde oturduk bekledik. Evden, çoluğumuzdan çocuğumuzdan haber alamadık. Eğer bu yağmur gece değilde de gündüz yağsaydı, çok can kaybı olurdu. 2001 yılında burada tekrar bir sel oldu, esnaflar iş yerlerini kurtarmak için kapılarının altına köpük çekti, ıslak havlular koydu. Bu afette de aynı hareket yapılacaktı. Eğer aynı önlemi almak için iş yerlerimizde olsaydık hepimiz suların içerisinde boğulup gidecektik" ifadelerini kullandı. - GİRESUN

Giresun, Dereli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2020 12:50

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Dereli'de selin akşam saatlerinde yaşanması bir faciayı önledi - Son Dakika
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