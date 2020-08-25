Son dakika haber: Dereli ilçesinin bir bölümüne elektrik verildi

Son dakika gelişmesine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Dereli ilçesinde incelemelerde bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Dereli ilçesinde incelemelerde bulundu. Bakanlar Soylu, Kurum ve Dönmez, akşam saatlerinde geldikleri Dereli ilçesinde devam eden temizlik çalışmalarını inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı. İlçe esnafıyla görüşen Bakanlar Soylu, Kurum ve Dönmez, sel ve heyelandan etkilenen vatandaşların sorunları ile taleplerini dinledi. Bakanlar, ilçede vatandaşlara sıcak yemek ve su dağıtan bazı kurumların çadırlarını da ziyaret ederek, çalışmalarından dolayı teşekkür etti. İlçenin bir bölümüne elektrik verildi Öte yandan sel sonrası elektrik kesilen ilçeye jeneratör desteğiyle elektrik verildi. İlçenin bir kısmının kullanmaya başladığı elektrikle ilgili cami hoparlöründen tasarruflu kullanılması yönünde anons yapıldı.

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 22:22

Kaynak: AA

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