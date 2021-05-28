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Son dakika haber: Dereli ile birlikte selden en çok bu ilçe etkilenmişti, yapılan afet konutlarında sona yaklaşıldı - Son Dakika

Son dakika haber: Dereli ile birlikte selden en çok bu ilçe etkilenmişti, yapılan afet konutlarında sona yaklaşıldı

28.05.2021 11:09
Son dakika haber: Dereli ile birlikte selden en çok bu ilçe etkilenmişti, yapılan afet konutlarında sona yaklaşıldı, System.String[]

Son dakika habere göre Giresun'da geçtiğimiz yıl 22 Ağustos tarihinde yaşanan selde Dereli ile birlikte en çok etkilenen ilçelerden birisi olan Doğankent'te afetzedeler için başlatılan 156 konut ve 70 dükkan inşaatında sona yaklaşıldı.

Giresun'da geçtiğimiz yıl 22 Ağustos tarihinde yaşanan selde Dereli ile birlikte en çok etkilenen ilçelerden birisi olan Doğankent'te afetzedeler için başlatılan 156 konut ve 70 dükkan inşaatında sona yaklaşıldı. Doğankent ilçesinde hasarlı ve riskli binaların yıkımıyla başlatılan kentsel dönüşüm projesinde 156 konut ve 70 dükkan inşaatının yaşanan sel afetinin birinci yılına kadar yetiştirilmesi hedefleniyor.

Yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi veren Doğankent Kaymakamı Tuncay Karataş, şu aşamaya kadar afet konutlarının yüzde 65'inin tamamlandığını ve 22 Ağustos tarihine kadar hak sahiplerine teslim edileceğini söyledi. Karataş "Bilindiği gibi 22 Ağustos 2020 yılında yaşanan sel afetinde ilçemizde büyük hasar görmüş birçok bina ve işyerleri hasar görmüştü. Selden zarar gören hasarlı binaların yanı sıra fiziki ömrünü tamamlamış binalarda tespit edilerek bir kentsel dönüşüm çalışması başlatılmıştı. Afet ve kentsel dönüşüm kapsamında yapılan binalarımızın yüzde 60-65 civarında fiziki olarak tamamlanmış olup inşallah 22 Ağustos'a kadar hak sahiplerine ve afetzedelere teslim edilecek. Bu konuda Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ilgili bakanlarımızın ve Valimizin koordinesinde yerel paydaşlarında katılımıyla birlik içerisinde çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir. Afetzedelerimiz şu anda konutlarını almak için sabırsızlıkla beklemektedir. İnşallah 22 Ağustos'a kadar konutlarımız kendilerine teslim edilecektir" dedi.

Öncelik hak sahiplerinin

Afet ve kentsel dönüşüm binalarında önceliğin hak sahiplerinin olduğunu belirten Kaymakam Karataş, "Hasarlı binalar yıkılırken ve kentsel dönüşüm kapsamında daire olarak hak sahibi olanların yanı sıra maddi olarak karşılığını alanlarda oldu. Mevcut dairelerde öncelik hak sahiplerinin olacaktır. Burada öncelikli olarak afetzedelerimiz, köylerimizde ve ilçelerimizde afete uğrayan vatandaşlarımız hak sahibi olacaklar. Daha sonra elimizde konut kalırsa üçüncü kişiler için alım fırsatı doğacaktır. Ancak kesinlikle öncelik afetzedeleri mağdur etmeden onları kendi evlerine yerleştirmektir. Ayrıca ilçe merkeziyle birlikte Yeniköy Köyümüzde de afet yaşanmıştı. Bu köyümüze de beş tane afet konutumuz yapılmaktadır. Orada hazine arazisi tahsis edilmiş olup afetzedelerimiz en yakın zamanda konutlarına kavuşacaktır" diye konuştu.

Kamu yatırımlarıyla ilçe imar ediliyor

Konut ve iş yerlerinin yanı sıra kamu binalarıyla ilçeyi yeniden imar ettiklerini de ifade eden Kaymakam Karataş, "İlçemizde ev ve iş yerlerinin yanı sıra bazı kamu binalarımızda zarar görmüştü.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ilçemize yaptığı ziyarette ilçe devlet hastanesi ve doğalgaz müjdesini vermişti. Devlet Hastanesiyle ilgili çok yakında İl Sağlık Müdürlüğümüz gerekli çalışmayı yapıp ihaleye çıkacaktır. Aynı zamanda sel felaketinde emniyet binamız tüm araçlarıyla ve malzemesiyle kullanılamaz duruma gelmişti ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun talimatıyla emniyet binamız kısa süre içerisinde tamamlanarak hizmete başladı. Bunun yanında Gençlik ve Spor Bakanlığımız gençlik merkezi ve kapalı spor salonu için çalışmalara başladı. Belediyemiz koordinesinde devam ediyor. Yine belediyemiz kültür merkezi binası yapacaklar. Bunun dışında hükümet konağımız bir ay içerisinde TOKİ ve İçişleri Bakanlığımız tarafından yapılan protokol çerçevesinde ihaleye çıkma süreci başlayacaktır. Yine Belediyemiz ve Kütüphaneler Genel Müdürlüğü ortak çalışmasıyla halk eğitim merkezi ve halk kütüphanesi ilçemize şimdiden hayırlı olsun. Bir tarafta vatandaşlarımızın mağduriyetini giderirken, diğer tarafta kamu yatırımları ilçemize kazandırılmaktadır" şeklinde konuştu. - GİRESUN

Son dakika haber: Dereli ile birlikte selden en çok bu ilçe etkilenmişti, yapılan afet konutlarında sona yaklaşıldı
Son dakika haber: Dereli ile birlikte selden en çok bu ilçe etkilenmişti, yapılan afet konutlarında sona yaklaşıldı
Son dakika haber: Dereli ile birlikte selden en çok bu ilçe etkilenmişti, yapılan afet konutlarında sona yaklaşıldı
Son dakika haber: Dereli ile birlikte selden en çok bu ilçe etkilenmişti, yapılan afet konutlarında sona yaklaşıldı
Son dakika haber: Dereli ile birlikte selden en çok bu ilçe etkilenmişti, yapılan afet konutlarında sona yaklaşıldı
Son dakika haber: Dereli ile birlikte selden en çok bu ilçe etkilenmişti, yapılan afet konutlarında sona yaklaşıldı
Son dakika haber: Dereli ile birlikte selden en çok bu ilçe etkilenmişti, yapılan afet konutlarında sona yaklaşıldı

Hisarcık, Giresun, Dereli, konut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Dereli ile birlikte selden en çok bu ilçe etkilenmişti, yapılan afet konutlarında sona yaklaşıldı - Son Dakika


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