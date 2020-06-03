Son dakika haber | Dereye düşen kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika

Son dakika haber | Dereye düşen kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Gelen son dakika haberine göre Dereye düşen kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı İZMİR'in Konak ilçesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yaklaşık 5 metre yükseklikten Meles Deresi'ne düşen kişi ağır yaralandı.



Dereye düşen kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

İZMİR'in Konak ilçesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yaklaşık 5 metre yükseklikten Meles Deresi'ne düşen kişi ağır yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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