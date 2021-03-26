Son dakika haber... Dereye düşen yavru köpek kurtarıldı - Son Dakika

Son dakika haber... Dereye düşen yavru köpek kurtarıldı
26.03.2021 14:35
Son dakika haberleri: TRABZON'un Akçaabat ilçesinde düştüğü derede mahsur kalan yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
TRABZON'un Akçaabat ilçesinde düştüğü derede mahsur kalan yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Akçaabat ilçesi Galanima deresine düşen yavru köpek çıkamadı. Yavru köpeği durumunu fark eden vatandaşlar, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Akçaabat itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri seyyar merdiven yardımı ile indikleri deredeki köpeği korkmasın diye bir süre sevdikten sonra dereye uzattıkları kurtarma aparatı ile çıkardı. Sağlık durumunun iyi olduğunu belirlenen sahipsiz köpek, itfaiye ekipleri tarafından beslendikten sonra bırakıldı.
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